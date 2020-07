Coldenhoff wint eerste internationale crosswedstrijd na coronabreak, Herlings ontbreekt nog

Basketbal op tweede plan bij Noëlle van Zadelhoff: ‘Wil in Brabant kunnen wonen’

9:00 Amerika zou ze zo weer over doen, in Engeland had ze als prof haar achternaam op haar shirt. Nu logeert Noëlle van Zadelhoff (26) bij haar broer in Boxtel. Terug van ver, op zoek naar huisje, boompje, beestje en een baan. Maar stel je nou eens voor dat haar eerste basketbalclub JRC belt...