Coldenhoff wint kwalificatiemanche MXGP Portugal, Bogers derde

De Wolf vijfde in MX2

In de MX2-klasse is Kay de Wolf de enige Nederlander aan de start, nadat zijn teamgenoot Roan van de Moosdijk zich blesseerde aan zijn schouder. Ook De Wolf is nog niet honderd procent fit na een crash in Argentinië en een val in de training in Portugal. Desondanks eindigde hij knap als vijfde, op flinke achterstand van winnaar Jago Geerts, die ook het klassement leidt in de opstapklasse.