Column Henk Mees | Een coach met spitsen-DNA is zeldzaam in de trainerstop

‘Het was een feest om met deze groep te werken, maar de chemie is uitgewerkt’, The Du­kes-coa­ches nemen afscheid van Bossche rugbyers

Staand op het bordes van het stadhuis hadden The Dukes-coaches Alex Chang en Richard van den Broek afscheid willen nemen met een prijs. Zo ver bleken de Bossche rugbyers nog niet te zijn, maar sinds de degradatiezorgen in het seizoen 2017-2018 is flinke progressie geboekt.