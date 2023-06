Column Henk Mees | Stil protest svp, na elke Russische zege in Rosmalen

Column Henk Mees | Als Willem II ook eens zo onverzette­lijk had gestreden als deze doodzieke fan

Columnist Henk Mees beschrijft elke week wat hem opvalt op, naast en ver buiten de velden. Dit keer over de uitschakeling van Willem II. ,,Een snelle comeback in de eredivisie was de supporters beloofd. Daarom had Willem II méér uitgegeven aan nieuwe spelers dan de inkomsten toelieten.”