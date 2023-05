Column Henk Mees | Vrat de afkeer van Qatar Sanne van Dijke op bij het WK judo?

Het ontlopen van play-outs is nu opeens een ‘dingetje’ voor Were Di

Volgens de bookmakers gold Were Di in de voorlaatste thuiswedstrijd als de uitgesproken favoriet tegen hekkensluiter HBS. Toch huppelden de bezoekers uit Bloemendaal, die al gedegradeerd waren, met een 5-4 zege van het veld. In de twee resterende duels zal de Tilburgse hockeyequipe alle zeilen moeten bijzetten om de play-outs te ontlopen. En dan nog heeft de ploeg het niet meer in eigen hand.