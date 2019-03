Comeback redt New Heroes tegen Dutch Windmills

De basketballers van New Heroes uit Den Bosch heeft thuis met veel moeite afgerekend met debutant Dutch Windmills. De ploeg uit Dordrecht had drie kwarten lang het betere van het spel, maar een sterke vierde kwart bracht de redding voor de Bossche ploeg (74-69).

Dordrecht startte verdedigend sterk. New Heroes had moeite om de nieuwkomer dit jaar in de eredivisie van scoren af te houden zonder overtredingen te maken. Dat resulteerde in een aantal gemakkelijke scores voor Dutch Windmills. Tegen het einde van het eerste kwart liep de aanval van New Heroes, onder aanvoering van Vernon Taylor, echter een stuk beter. Daardoor kon er met een gelijke stand worden gerust.

In het tweede kwart leek New Heroes onder aanvoering van Stefan Wessels het initiatief over te nemen. Wessels was samen met Jessey Voorn één van de spelers die vanaf de bank een defensieve impuls bracht. Toch zou Dutch Windmills weer weglopen naar een ruime voorsprong van acht punten. New Heroes bracht die voorsprong terug tot zes punten voor de rust.

Geen mededogen

Na de rust liet coach Ivica Skelin direct zien geen mededogen te hebben. Toen spelmaker Keshun Sherrill een bal weggooide kon hij gelijk gaan zitten. Wederom moest Wessels in het veld komen om de boel recht te zetten en dat lukte aanvankelijk heel goed. Een paar knullige turnovers en matige schoten resulteerde echter in wederom een ruime voorsprong voor Dutch Windmills.

Met een 42-51 achterstand begon New Heroes aan het laatste kwart. Door knap verdedigend werk en mooie scores van Bouwknecht, Wessels en Taylor stond New Heroes al snel weer voor. Ook Sherrill zou zich revancheren in het vierde kwart. Dutch Windmills had echter eveneens een comeback in petto. Na zeven punten achter te hebben gestaan, ging de debutant met een voorsprong van twee punten de laatste minuut in.

