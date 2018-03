Concurrent Trappers haalt bezem door ploeg na uitschakeling in Oberliga

Een van de concurrenten van Tilburg Trappers in de Oberliga Nord ziet er volgend seizoen compleet anders uit. Het bestuur van Füchse Duisburg is helemaal klaar met het grootste deel van de spelersgroep na de uitschakeling in de achtste finale van de play-offs en zet het merendeel van de selectie op de keien.

Füchse verloor in drie wedstrijden van Selber Wölfe (3-0). ,,Het team hoeft niet langer beschermd te worden", aldus het bestuur in een persbericht. ,,Het heeft in veel opzichten gefaald. Lichaamstaal, mentaliteit, motivatie, passie, strijd. Het team was niet in staat om aan deze basis deugden te voldoen." Een professioneel hockeyteam onwaardig, aldus het bestuur. Slechts enkele spelers mogen blijven.

Hannover Indians

Vrijdagavond sneuvelde ook een andere Oberliga Nord-club in de achtste finale van de play-off. Hannover Indians verloor met 2-3 in extra tijd van Starbulls Rosenheim. Indians moest winnen. Moskitos Essen is na de derde zege in vier duels met Landshut wel door. Vrijdag werd het 2-1 voor Essen.

Hannover Scorpions had zich vrijdagavond ook kunnen plaatsen, maar verloor met liefst 9-1 van Peiting, waardoor een vijfde en beslissend duel tussen beide nodig is. Ook Leipzig speelt een vijfde wedstrijd met Sonthofen Bulls. Leipzig moest vrijdag winnen en deed dat ternauwernood: 4-5 in extra tijd.

Uitslagen vierde speeldag van eerste ronde play-offs Oberliga:

Hannover Indians - Starbulls Rosenheim* 2-3 (OT)

Moskitos Essen* - EV Landshut 2-1

Sonthofen Bulls - IceFighters Leipzig 4-5(OT)

Hannover Scorpions - EC Peiting 9-1