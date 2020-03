Corona kan komst van Beneliga in basketbal versnellen

Handbalcom­pe­ti­tie gaat niet meer verder; Olympia'89 blijft in de eredivisie

25 maart Olympia’89, volgend jaar verder onder de naam Dynamico, blijft in de eredivisie. Eigenlijk zou de Osse handbalploeg, die dit jaar voor het eerst in de historie in de eredivisie uitkwam, nacompetitie hebben moeten spelen om degradatie te voorkomen, maar de handbalcompetitie wordt vanwege het coronavirus niet meer hervat.