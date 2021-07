Corona onverwachte bondgenoot voor winnaar NK Luchtgeweerschieten

Bij de Nederlandse Kampioenschappen Luchtgeweerschieten had Jeff van Venrooij (20) bij de junioren regelmatig op het erepodium gestaan, maar de inwoner van Nuland kreeg het nooit voor elkaar zich naar de titel te schieten. Afgelopen weekend restte er in Arnhem nog één kans: volgend seizoen is hij senior. En Van Venrooij pakte die na een vreemde wedstrijd. “Bij de kwalificaties voor de laatste acht schoot ik maar matig. In de knock-outfase, waarbij er telkens eentje na twee keer vijf schoten afvalt, ging het lange tijd erg goed. Daarna had ik een stevige dip. Pas bij het allerlaatste schot, dat bijna perfect was, ging ik mijn grootste concurrent nipt voorbij.”

Het was een prachtige opsteker na een knap vervelend jaar: vanwege corona werden diverse wedstrijden van de agenda gehaald. ,,Daar baalde ik heel erg van, ik schiet ook veel internationale wedstrijden”, zegt het lid van De Rustige Schutters uit Berlicum. ,,Dus heb ik veel thuis getraind, in de schuur. Daar heb ik een tienmeterbaan. Maar het was heel taai, hoor.”

Pas een maand van tevoren hoorde de woningstoffeerder van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie dat het NK zou worden gehouden. ,,Dat was heel onverwacht. Fatsoenlijk voorbereiden kon ik niet. Ik ben er dan ook heel onbevangen ingestapt, eigenlijk ben ik voor de leeuwen gegooid. Dan sta je er anders in: we zien wel waar het schip strandt. Dat heeft geholpen, denk ik. Bij de vorige NK’s had ik het vooral mentaal lastig, legde ik mezelf te veel druk op.”

Er telde nog wat mee, in zijn voordeel. ,,Normaal is het NK mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Heb ik er in het buitenland al een stuk of zes gehad. Die kosten geestelijk veel energie, dus schiet ik zo’n NK op mijn reserves. Dat was nu niet het geval, want het was de eerste keer na corona dat we weer echt aan bak mochten.”

Palmares

Als schutter heeft hij bij de senioren een heel fraai palmares opgebouwd, afgesloten met het ultieme: Nederlandse beste met luchtgeweer bij de junioren A. Maar toch knaagt het bij hem. ,,Ik ontwikkel me al jaren heel aardig, kom bij internationale wedstrijden regelmatig op het podium terecht. Ik had verwacht dat het zou worden beloond met een uitnodiging voor TeamNL. Dat is nooit gebeurd. Ook zou de bond wat meer aandacht mogen besteden aan talenten.”

De belangstelling voor het schieten werd gewekt door een berichtje in een huis-aan-huiskrant. Jeff ging ernaartoe, vond het fascinerend. Sindsdien steekt hij er heel veel uren in – met succes. Dat is ook te danken aan zijn toewijding op de hardloopschoenen en sportschool. Daar traint hij vooral de stabiliteit. Goed geaard staan, het fundament voor een goede schutter.

Van Venrooij, die wordt gesponsord door Reflex Shooting, gaat over naar de senioren. ,,Dat wordt toch weer een heel ander verhaal. In Nederland is de concurrentie niet moordend, in het buitenland wel. Er zijn schutters bij met zo veel ervaring, daar zal ik weer in de middenmoot moeten beginnen.”