Coronastop leidt tot vertrek van Biruta en Aranitović bij Heroes Den Bosch

Aranitović tekende eind september een try-out-contract van een maand bij Heroes. In die periode wilde hij proberen een definitieve verbintenis af te dwingen. Biruta had zijn handtekening al gezet onder een jaarcontract, maar daarin was wel een try-out-periode tot eind oktober opgenomen, aldus Van de Graaf.

Beide spelers deden ook mee in de twee competitieduels die Heroes nog voor de coronastop afwerkte. ,,En daarin speelden ze allebei redelijk goed. Maar twee wedstrijden is natuurlijk niet genoeg om een goed afgewogen oordeel te vellen", zegt Van de Graaf.

Financieel

De technisch manager zegt het gedwongen vertrek van de spelers te betreuren. ,,Op dit moment verkeren we door alle coronamaatregelen echter in een onzekere fase en willen we ook financieel scherp aan de wind zeilen.”

Daarbij komt nog dat Heroes verwacht dat Scott Thomas eind november of begin december bij de ploeg aan gaat sluiten. De 30-jarige Amerikaan is op dit moment nog in zijn vaderland waar hij herstelt van een voetbreuk.

Trainen

Door de coronastop kan Heroes op dit moment maar heel beperkt trainen. Van de Graaf: ,,De spelers zijn twee keer per dag in De Maaspoort, maar daar geldt nu gewoon weer de anderhalve meterregel. Spelsituaties nabootsen is er dus niet bij.”

De basketbalcompetitie ligt voorlopig stil zolang de gedeeltelijke lockdown duurt. Het bestuur van de Dutch Basketball League besliste eerder deze week dat geprobeerd wordt de huidige competitieopzet te handhaven en niet terug te gaan in het aantal te spelen wedstrijden. Dat betekent dat er in het eerste kwartaal van 2021 wellicht twee keer per week gespeeld zal gaan worden. Naast de competitie staat immers ook het nationale bekertoernooi nog op de agenda. En Heroes moet ook nog de uitgestelde groepsfase van de FIBA Europe Cup afwerken, waarover de wereldbasketbalbond FIBA nog een besluit moet nemen.