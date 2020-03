Coronavirus slaat gat in hoofdklasse hockey: ‘Bizar als bond niet alles eruit gooit’

Bij HC Tilburg en HC Den Bosch zal tot en met zondag niet worden gehockeyd. De hockeycomplexen van beide verenigingen gaan tijdelijk op slot vanwege het coronavirus. Hoe denkt HC Tilburg-voorzitter Rob Kluyt dit probleem te ondervangen binnen de jeugd en het breedtehockey? ,,Het schema is erg druk in de tweede seizoenshelft met de titelstrijd in bovenregionale competities, de vakantieperioden en toernooien. Dat wordt zoeken naar gaatjes”, antwoordt hij. ,,Willen wij voor de jeugd alles inhalen, dan hebben wij niet genoeg aan een doordeweekse avond, want op zaterdag wordt vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur gehockeyd.”

Kluyt houdt er rekening mee dat niet alle duels een nieuwe speeldatum krijgen. ,,Dit is zo’n unieke situatie. Het sportieve aspect is ondergeschikt aan het maatschappelijke belang.”

Quote Willen wij voor de jeugd alles inhalen, dan hebben wij niet genoeg aan een doordeweek­se avond. Rob Kluyt

Dat geldt ook voor het tophockey. Voor de mannen van HC Tilburg komend weekeinde geen duels tegen Kampong en Bloemendaal, bij de vrouwen krijgt de topper in de promotieklasse tegen MOP een andere datum. Toch valt in deze kalenders meer te schuiven vanwege het wegvallen van de Pro League-duels van de Nederlandse teams in maart. Toch klinkt coach Delmée van Heren 1 huiverig. ,,Ik denk niet dat de situatie na vier dagen ineens verandert. Dat lijkt mij een utopie.”

Tijdig inlichten

In de periode van de Pro League zou HC Tilburg oefenen tegen buitenlandse clubs. ,,Ik moet hen tijdig inlichten als we dat weekend de competitieduels inhalen, zodat zij nog kunnen annuleren”, zegt Delmée. Dat er komend weekend scheefgroei ontstaat in de hoofdklasse, vindt HC Tilburg-voorzitter Kluyt wel een punt. ,,Ik zou het bizar vinden als de hockeybond niet alles eruit gooit.”

Coach Delmée kijkt verder vooruit en houdt zijn hart vast. ,,Als de coronacrisis langer aanhoudt, vrees ik zelfs voor een EK voetbal of de Olympische Spelen. Zulke toernooien zonder publiek spelen is ook niks. Dat heb je in de Champions League wel gezien.”

Streep door 103 wedstrijden HC Den Bosch

Dan naar HC Den Bosch. Na de bekendmaking van de KNHB om alle hockeywedstrijden van Brabantse clubs de komende dagen af te gelasten wegens het coronavirus, ging er een streep door 77 thuiswedstrijden en 26 uitwedstrijden van Bossche teams. Ook alle andere activiteiten op de hockeyclub zijn geannuleerd.

Volledig scherm Julia van den Heuvel viert een doelpunt met HC Den Bosch speelster Maartje Krekelaar. © Peter van Gogh

Moeilijk was het besluit om de deuren van het clubhuis een paar dagen dicht te houden niet, zegt voorzitter Rob Almering. ,,Als er wordt gekozen voor sociale onthouding, dan moet je daar in meegaan”, zegt hij. ,,We hebben afgesproken dat we tot en met maandag geen wedstrijden spelen. Ook de trainingen gaan niet door. Je moet het niet opzoeken.”

En na 16 maart? Dat is nog gissen. ,,Maandag komt de Veiligheidsregio weer bij elkaar.” Almering wil de uitkomst van dat overleg afwachten. ,,Op basis daarvan bepalen we wat we daarna doen.” Over het inhaalprogramma verwacht de voorzitter al eerder duidelijkheid. ,,Dat gaat allemaal in samenspraak met de bond, maar ik denk in de loop van deze week al iets te horen. Hoe eerder, hoe beter.”

Quote Maandag komt de Veilig­heids­re­gio weer bij elkaar. Op basis daarvan bepalen we wat we daarna doen. Rob Almering

Puzzel om alle afgelaste wedstrijden weer in te halen

Bij de topteams van Den Bosch weten ze dat het een puzzel wordt om alle afgelaste wedstrijden weer in te halen. Vanavond zouden de vrouwen in de kwartfinales van de Gold Cup tegen HGC spelen en zondag zou de koploper van de hoofdklasse op bezoek gaan bij nummer twee SCHC. De mannen hadden een belangrijk dubbelweekend voor de boeg, met morgen thuis de kraker tegen Bloemendaal en zondag een uitwedstrijd bij Hurley. Dat gaat dus allemaal niet door. In tegenstelling tot alle duels in de hoofdklasse en Gold Cup waaraan géén Brabantse teams deelnemen.