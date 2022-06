Crisis in het Nederlandse ijshockey treft ook ‘Duits’ Trappers

Volgens technisch manager René de Hondt is dat niet goed voor het Nederlands ijshockey en voor Trappers. ,,Het is goed als ons Toekomstteam op een zo hoog mogelijk niveau speelt, dan is het makkelijker voor spelers om de stap naar ons Oberligateam te maken.”

Regionalliga

De vier Nederlandse deelnemers aan de BeNeLeague van afgelopen seizoen gaan nu proberen onderdak te vinden in de Duitse Regionalliga, een niveau lager dan de Oberliga waarin de hoofdmacht van Trappers al jaren actief is. De Hondt: ,,Ons Toekomstteam zal, als dit allemaal zo blijft, in de eredivisie gaan meedoen.”

De Hondt is druk doende het Oberligateam van volgend seizoen compleet te krijgen. ,,We zijn al een heel eind. De meeste Nederlandse jongens met wie we verder willen, liggen inmiddels vast. Met een paar zijn we nog in gesprek.”

Nieuwe goalie

Vorige week werd de komst van een nieuwe goalie bekend gemaakt: Cedrick Andree. En dan mogen de Tilburgers nog drie buitenlandse spelers halen. Andree is Canadees met ook een Nederlands paspoort en telt dus niet als zo'n import.

Quote In principe gaan we, gezien de huidige samenstel­ling van de selectie voor twee buitenland­se forwards René de Hondt

De Hondt en de nieuwe coach Doug Mason hebben de afgelopen weken ‘vierkante ogen’ gekregen van het kijken naar wedstrijdbeelden van buitenlandse spelers die in aanmerking kunnen komen voor een overstap naar Trappers. ,,Ik kan nog geen namen noemen, maar er zit een Canadees bij, een Amerikaan, een Zweed, een Fin... In principe gaan we - gezien de huidige samenstelling van de selectie - voor twee forwards. Die wil ik zeker vast hebben liggen voor de eerste training op 16 augustus. Met een derde buitenlander wachten we nog even. Eerst eens kijken wat er financieel nog mogelijk is dan.”

Shortlist

En de shortlist die De Hondt en Mason hebben opgesteld, kan de komende weken nog veranderen. ,,In de East Coast Hockey Leagye en de American Hockey League zijn de beslissingen vorige week pas gevallen. Dus nu wordt langzaam duidelijk welke spelers er beschikbaar komen.”

Toen Trappers net was overgestapt naar de Duitse Oberliga, zag De Hondt nog weleens dat buitenlandse spelers niet naar Tilburg kwamen, omdat de Oberliga het derde niveau in Duitlsland is. ,,Dan gingen ze liever in bijvoorbeeld Geleen of Heerenveen ijshockeyen, op het eerste niveau in Nederland. Maar inmiddels is bij de meeste zaakwaarnemers en spelers wel doorgedrongen dat de Oberliga echt een hoger niveau is.”

Kleinere vijver

Dat is prettig voor De Hondt, die in een veel kleinere vijver vist dan de concurrenten in de Oberliga. ,,Er zijn natuurlijk lang niet zoveel goede Nederlands ijshockeyers als Duitse. En onze ploeg mag alleen uit Nederlanders bestaan met dan dus drie imports. Terwijl in de Duitse ploegen vaak wel zeven, acht buitenlanders rond schaatsen. Naast de imports hebben ze allemaal wel een aantal jongens die pas kort een Duits paspoort hebben. Dat gaat daar makkelijker dan hier in Nederland. Tsjechen, Slowaken, Russen... noem maar op. Eerst moesten ze nog vier jaar in Duitsland zijn voordat ze een paspoort kregen, nu zie ik het al geregeld na twee jaar.”

Toch is De Hondt niet somber gestemd. ,,Ondanks alle haken en ogen zie ik mogelijkheden voor ons om ons in de titelstrijd te gaan mengen in de Oberliga.”

Volledig scherm René de Hondt, technisch manager van Tilburg Trappers. © Pix4Profs / Jules van Iperen

,