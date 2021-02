Crocodiles komt deze week twee keer van Hamburg naar Tilburg voor duels met Trappers

Maar heel snel worden wedstrijden in de Oberliga Nord niet afgelast. Ook al omdat het speelschema nauwelijks ruimte biedt voor inhaalduels. Afgelopen zondag reisde Trappers dan ook ‘gewoon’ af naar Herne voor het uitduel met Herner EV, hoewel in Nederland ‘code rood’ gold vanwege de weersomstandigheden. ,,Natuurlijk hebben we vooraf goed bekeken of het verantwoord was om te gaan rijden”, aldus Van Baast. ,,Ook de mensen van onze busmaatschappij Jack de Kort zijn daar nadrukkelijk bij betrokken. Zij rijden al heel veel jaren naar wintersportbestemmingen, dus ze kunnen goed inschatten of het met winterweer verstandig is om de weg op te gaan. In dit geval voorzagen zij geen problemen en dat bleek terecht.”