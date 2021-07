Cromvoirt maakt zich mede dankzij Zuid-Afrikaanse publiekstrekker op voor tienduizenden golfliefhebbers

Het is nog niet eens zo gek lang geleden dat er mais groeide op de achttien holes van Bernardus in Cromvoirt. Inmiddels is het geesteskindje van de Vughtse zakenman Robert van der Wallen uitgegroeid tot een topbaan in Nederland en zelfs Europa als we greenkeeper Niall Richardson mogen geloven. Hij vertelt bij de presentatie van hét golftoernooi van Nederland, de Dutch Open, maar wat trots over de banen. ,,Ik ben hier sinds 2016 bezig en in al die tijd hebben we nooit pesticiden of gif gebruikt. Sommigen zien onkruid, wij zien juist eten voor beestjes.”