Cross ontbreekt bij HC Tilburg, Furlong onzeker

Daarnaast is voor het duel de inzetbaarheid van Gareth Furlong onzeker. De verdediger kreeg een knietje in zijn kuit – vergelijkbaar met een ijsbeentje. ,,We wachten de warming-up af of Gareth kan spelen”, blikt Delmée alvast vooruit.

De hoofdtrainer heeft al op de situatie ingespeeld door aanvaller Jesse van Minde in het hart van de defensie te posteren, een positie die voor hem niet vreemd is omdat hij daar in het verleden heeft gespeeld. Door zijn knieproblemen is de Zeeuw naar voren geschoven. Delmée over zijn besluit: ,,We willen hiermee bereiken dat de communicatie achterin beter verloopt, want Jesse is van nature een prater in het veld.”