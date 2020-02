Crosser Herlings ongenaakbaar in Franse voorwedstrijd

In Frankrijk nam Herlings het op tegen een peloton WK-toppers. Zowel in de eerste als in de tweede manche was Herlings meer dan tien seconden sneller dan de rest. In de eerste manche versloeg hij thuisrijder Gautier Paulin en in de tweede manche moest een andere Fransman, Romain Febvre, eraan geloven. Ook Clement Desalle, Jeremy Seewer, Pauls Jonass en Kevin Strijbos waren aanwezig.