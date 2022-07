Crosstalent Lotte van Drunen (14) laat 66 jongens achter zich in Lommel: ‘Dit is ongelooflijk mooi’

EK in Den Bosch Petanque een campings­port? ‘Nee hoor, je hebt stalen ballen nodig’

In de serie verhalen over kleine sporten in Nederland richten we de blik na minigolf en lacrosse nu op petanque. Den Bosch staat volledig in het teken van die sport tijdens het EK, waar spelers uit 27 landen deze week strijden om diverse titels.

