Crowdfunding als laatste redmiddel voor para-amazone Van der Horst: ‘Ik kan het niet alleen’

In een coronaloze wereld zat Rixt van der Horst (28) nu in Tokio. De amazone had zich daar opgemaakt voor de Paralympics die dinsdag zouden beginnen. ,,Twee later was mijn eerste wedstrijd geweest. Natuurlijk is dat een aparte gedachte. Maar ik wil er niet te veel bij stilstaan. Het is zoals het is en aan 'wat als' heb je niet zoveel."