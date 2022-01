Cues&Darts tegen SIS: David tegen Goliath op de biljarttafel in Tilburg

Is het verschil zo groot?

Wilkowski: ,,SIS is de huizenhoge favoriet voor het kampioenschap. En ze komen ook nog eens in hun sterkste opstelling naar Tilburg, met DIck Jaspers, Eddy Merkx, Jean van Erp en Raimond Burgman. Ze hebben tot nu toe ook al hun wedstrijden gewonnen en hebben met 1.537 een hoger teammoyenne dan wij met 1.283.”

Maar hebben jullie dan wel kans?

,,Ik heb gehoord dat bij SIS het doel is om ongeslagen kampioen te worden. En bij ons is er juist helemaal geen druk. Voor het seizoen dachten veel mensen dat wij bij de degradatiekandidaten zouden horen. Maar het valt allemaal in het pulletje tot nu toe.”

Wat is jullie geheim?

,,Natuurlijk is er kwaliteit aanwezig. Maar ook heel belangrijk is de sfeer binnen het team, die is heel goed. En we hebben met Cues&Darts een prachtige speellocatie. Pool, snooker, klein en groot biljart, het is er allemaal en op een gezellige manier ingericht. Bovendien trekken wij veel toeschouwers. In combinatie met het feit dat wij vaak op die tafels spelen daar, is er echt wel sprake van thuisvoordeel.”

Hoe eindigde de eerste confrontatie, in Uden?

,,Die won SIS met 6-2. Maar wij hadden toen bij lange na niet onze sterkste opstelling. De Portugezen hadden we niet laten overkomen, omdat we niet verwachtten dat er wat te halen viel. En er ontbraken nog één of twee vaste spelers. Dat is nu anders, al is het nog niet duidelijk of we één of allebei de Portugezen kunnen laten overvliegen. Het is kort dag sinds we dinsdagavond hoorden dat de competitie hervat kan worden met de nieuwe coronaregels.”

De wedstrijd bestaat uit vier partijen. Waar liggen jullie grootste kansen?

,,Ik denk dat het vooraf op elke tafel 45 om 55 procent is in het voordeel van SIS. Maar in een partij over 40 punten kan iedereen verrassen. Ja, ook Pierre Soumagne tegen Dick Jaspers. Laatst won Pierre nog van Martin Horn, toch ook een topspeler.”

Wat staat er op het spel zondag?

,,Voor ons zou een gelijkspel al geweldig zijn. Maar ook als we verliezen, houden we kans om de play-offs te halen. De nummer 1 van de competitie plaatst zich direct voor de finale, dat zal SIS wel worden. En de nummers 2 en 3 spelen eerst een halve finale. Daar willen wij bij zitten en daar liggen we goed voor op koers. Als we het halen, zou het wel een stunt zijn.”