Dakar Rally heeft langste tijd in Zuid-Amerika gehad

Organisator ASO laat zich meer leiden door harde valuta dan nostalgische gevoelens. En in het Midden-Oosten hebben ze geld én zand in overvloed. Dat eerste wordt met het jaar een groter probleem in Zuid-Amerika. De Franse organisatie is in 2019 alleen welkom in Peru met de zwaarste woestijnrally ter wereld. Onderhandelingen met Argentinië, Bolivia en Ecuador liepen al in een vroeg stadium spaak. Chili was eerst nog wel geneigd om miljoenen neer te tellen om Le Dakar binnen de landsgrenzen te ontvangen, maar haakte wegens bezuinigingen op het sportbudget af op het moment dat het routeschema al rond was.