Dakarcarrière Olaf Harmsen neemt onverwachte wending: motorcoureur wordt spoorzoeker voor Jeffrey Otten in de buggy

Een opvallende transfer in de Dakarwereld. Olaf Harmsen, tweevoudig deelnemer op de motor, stapt als navigator in bij Jeffrey Otten. ,,Niet vanwege de veiligheid. Als een dode in de rally voor iemand reden is om te stoppen, heeft die van tevoren niet goed begrepen wat er kan gebeuren.”

De rallywereld werd in april opgeschrikt door de dood van Bram van der Wouden. De motorcoureur uit Zevenhuizen overleed in een snikhete woestijn tijdens de Morocco Desert Challenge als gevolg van uitputting. Ruim twee maanden later besluit Olaf Harmsen om de komende Dakar niet met een motor aan de start te staan in Saoedi-Arabië. Hij wordt spoorzoeker in dienst van buggyrijder Jeffrey Otten uit De Mortel.

Ik ben in verschil­len­de landen in een ziekenhuis beland. Ja, ik heb de nodige blessures gehad Olaf Harmsen

Heeft Harmsen (47) zich af laten schrikken door de dood van een collega-coureur? ,,Nee, mijn besluit heeft niet te maken met ongevallen. Ik kende Bram trouwens alleen van naam, we hebben nooit samen een rally gereden.”

Donker plekje

,,Het klinkt heel flauw, maar als zoiets voor iemand reden is om te stoppen, heeft die van tevoren niet goed begrepen wat er kan gebeuren. Tuurlijk, dat is altijd een donker plekje in de motorsport. Ik kan me voorstellen dat iemand dat bewust heel ver weg stopt, maar dat geldt niet voor mij”, zegt de Vinkelaar die zijn eerste Dakar Rally in 2020 voortijdig in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië beëindigde.

Volledig scherm Olaf Harmsen: ,,Ik heb de nodige blessures gehad. Maar die zijn niet de reden waarom ik afhaak.” © Rallymaniacs

,,Ik ben in meer landen in een ziekenhuis beland. Ja, ik heb de nodige blessures gehad. Maar die zijn niet de reden waarom ik afhaak. Sterker nog: ik kijk ernaar uit om volgend jaar weer een rally te rijden op de motor. Eind februari ga ik naar Abu Dhabi met het team van BAS Dakar. Tegen die tijd moet ik weer helemaal fit zijn. Dat gaat lukken, zeggen ook mijn chirurg en mijn fysio.”

Schouderprothese

Harmsen is herstellende van een schouderoperatie. Sinds 1 maart gaat hij door het leven met een prothese in zijn rechterschouder. ,,Die schouder ben ik al in 2008 kapot gevallen. Vorig jaar oktober bleek tijdens een rally dat ie te versleten was om mee te kunnen rijden. Het voelde alsof mijn schouder constant uit de kom wilde ploppen. Het zal nooit meer een normale schouder worden, maar het gaat wel de goede kant op. Over twee maanden zou ik weer op de motor moeten kunnen zitten. Dat is te kort dag voor Dakar. Ik zie mezelf sowieso niet meer de Dakar Rally rijden met een motor. Niet vanwege de veiligheid, maar er gaat ontzettend veel tijd en geld in zitten. Je leeft naast het werk als een topsporter. En ik heb ook nog een gezin.”

Ik kwam huilend over de finish. Meer van pijn dan van blijdschap Jeffrey Otten

Harmsen is voorlopig de laatste Brabander die de Dakar Rally op de motor (uit)reed. De toenaderingspoging van Otten was perfect getimed. ,,Jeffrey kende ik al langer; mijn zwager sleutelt bij hem in het team. Ik stap niet zomaar bij iemand in. Jeffrey rijdt stiekem mooie uitslagen en hij heeft bewezen uit het juiste hout gesneden te zijn door twee keer de Dakar uit te rijden.”

De eerste keer ondanks een zware crash in de eerste etappe, dit jaar brak hij op de voorlaatste dag een pols. ,,Ik kwam huilend over de finish. Meer van pijn dan van blijdschap”, zegt Otten.

De rallyrijder uit De Mortel wil in 2024 sterker terugkomen met een betere buggy en een andere navigator. Veel co-piloten in de Dakar Rally zijn voormalige motorcoureurs. Otten: ,,Een motorrijder moet alles alleen doen: de gevaren zien, navigeren en rijden. Met Olaf en zijn ervaring hoop ik beter voor de dag te komen.”

De eerste test voor het nieuwe Brabantse buggyduo volgt in oktober in de Fenek Rally in Marokko.

Volledig scherm Jeffrey Otten kreeg in de Dakar Rally af te rekenen met de nodige tegenslagen. © Gaia Motorsports