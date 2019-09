Dames HC Den Bosch starten seizoen met negenklapper

Tisha Volleman turnt zich in WK-ploeg

14 september Tisha Volleman is opgenomen in de ploeg voor de WK turnen volgende maand in Stuttgart. Bondscoach Gerben Wiersma maakte zaterdag na de interland in Heerenveen tegen Zwitserland, Spanje en Hongarije zijn zeshoofdige selectie bekend.