Dames van Den Bosch pakken in ‘blaashal’ van HC Laren de volle buit

De zaalhockeysters van HC Den Bosch hebben zondag in de tijdelijke ‘blaashal’ in Laren de volle buit binnengehaald. Van SCHC, nummer twee in de veldcompetitie, werd ruim met 5-1 gewonnen. Tegen het op papier zwakkere Almere waren de Bossche hockeydames maar nipt met 4-3 te sterk.

,,Tegen Almere waren we nog niet helemaal wakker”, constanteerde Den Bosch-coach Marieke Dijkstra. ,,We stonden binnen de kortste keren tegen wat op papier een makkelijke tegenstander leek, met 3-0 achter. In de tweede helft hebben we het ‘met tien extra tandjes erbij’ rechtgetrokken en toch nog gewonnen. Tegen de Stichtse was het makkelijker met 5 tegen 1. Onze achtervolger op het veld was zondag qua ‘zaalhockey-knowhow’ wat minder dan wij.”

Was het qua 1,5 meter afstand houden allemaal een beetje te doen in die ballon met al die teams bij elkaar?

,,Het was nadat we voor een dichte deur van de Topsporthal in Almere stonden in Laren gelukkig allemaal wel goed geregeld. Er waren bij Laren vier locaties. Vier teams hadden steeds een eigen kleedkamer. Er was ook nog eens een extra gymzaal geopend waar het lekker warm was. In die blaashallen is het altijd zo koud! Ik heb met mijn jas aan op de bank gezeten. Toen onze wedstrijden voorbij waren, werd de temperatuur voor de andere ploegen gelukkig wel wat aangenamer.”

Coach Marieke Dijkstra (Den Bosch) geeft aanwijzingen tijdens Den Bosch-Almere. © Koen Suyk

Was de coronapersconferentie dit weekend nog spannend?

,,Ik had verwacht dat zaalhockey bij de dames en heren in de hoofdklasse zou mogen doorgaan. Vorige week hoorden we nog dat zaalhockey onder de professionele sporten valt. We mogen na 17.00 bijvoorbeeld wel trainen. Ik ben blij dat dat kan. Ik ben ook bondscoach bij de oranjeheren. We zijn daar in voorbereiding op het Europees en wereldkampioenschap in de zaal. Goed om ritme te blijven houden en te bewegen. Heel Nederland gaat dicht, maar de topsport mag wel door. Het voelt een beetje dubbel met dat virus. Lastig.”

Is het zaalhockey dit seizoen belangrijker dan andere jaren bij de dames van HC Den Bosch?

,,We pakken het in ieder geval serieus aan. Onze focus ligt op het veld, maar ik denk dat je in de zaal een betere en completere hockeyer kan worden met skills waar je op het veld ook nog iets aan hebt. Niet alle internationals van Den Bosch doen inderdaad mee. Het is een vrije keus. Zaalhockey is een mooi spelletje waarbij je snel moet handelen in de kleine ruimte. Als dat goed gaat kan je de tegenstander helemaal zoek spelen. Leuk om dat er dit seizoen wat meer in slijpen, ja.”

Wat is het doel?

,,Eerst de kampioenspoule halen. Daarna zien we wel. Natuurlijk willen we het hoogst haalbare. Maar het is ook mooi meegenomen dat de jonge talenten hun zaal-ervaring weer mee kunnen nemen naar het veld zodat ze daar ook weer wat beter zullen zijn.”

De heren van HC Den Bosch speelden zondag ook twee duels. Tegen Rotterdam werd met 4 -2 verloren. De andere wedstrijd tegen Cartouche uit Leidschendam was met 7 tegen 1 voor HC Den Bosch.