Dammend Tilburg verliest nipt online ‘Europa Cup-finale’

Online dammen bestaat al lang, maar pas sinds de coronacrisis wordt de discipline -bij een gebrek aan beter- serieus genomen. Met de PC Best Cup, een soort Europa Cup voor clubviertallen, als voornaamste uithangbord binnen de rapid-variant. Zaterdagavond was de ontknoping. Dammend Tilburg, dat verrassend de (dubbelrondige) eindstrijd had bereikt, kwam tegen Hijken net tekort om voor een daverende stunt te zorgen: 2-6 en 3-5.

Vooraf leek de confrontatie met de Tilburgse equipe een formaliteit voor de zwaar favoriete Drentenaren die in februari nog beslag legden op de landstitel bij het reguliere dammen. De grootste zorg voor de underdog: hoe bestrijd je in godsnaam Roel Boomstra? De ex-wereldkampioen nam in de digitale speelzaal van het online platform lidraughts.org vanzelfsprekend plaats achter het kopbord. De Fransman Kevin Machtelinck, op papier de beste ‘Tilburger’, kwam de twijfelachtige eer toe Boomstra af te stoppen. Tijdens de dubbele onderlinge confrontatie rook Machtelink opmerkelijk genoeg tot tweemaal toe aan de remise, maar verder kwam-ie niet.

Aan het tweede bord trof Rik Verboon alias Rekkles een andere crack in de persoon van Wouter Sipma. In het eerste potje trok Sipma op het nippertje aan het langste eind; het tweede duel eindigde in een spannende puntendeling. Aan zowel het derde als het vierde bord vielen geen beslissingen.