Daniel Sanchez wint World Cup driebanden in Veghel

De 47-jarige Spanjaard moest op de slotdag afrekenen met twee Zuid-Koreanen. In de halve finales bleef de viervoudig wereldkampioen de baas over Jun Tae Kim: 50-30 in 27 beurten. Daarna stuitte hij in de eindstrijd op Heo, die in zijn halve finale gewonnen had van de Turk Tayfun Tasdemir: 50-47 in 23 beurten.