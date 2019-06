‘Dankbare’ Langenhuijsen verruilt HC Tilburg voor HGC

Handboog­schut­ter Van den Berg strandt in achtste finale, Wijler naar finale

27 juni Steve Wijler heeft de finale bereikt bij het handboogschietonderdeel recurve op de Europese Spelen. In Minsk was hij met 7-3 te sterk voor de Spanjaard Pablo Acha. Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther strandde in de achtste finales tegen de Moldaviër Dan Olaru.