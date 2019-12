Danny Stempher loodst ijshockeyers met ruime cijfers langs Taipei

COLUMN Had Lars Boom maar wat tempera­ment gehad van Gert-Jan Theunisse

10:01 Zo’n groot hart hadden de cardiologen in Spanje nog nooit gezien, een hart dat ­zoveel vroeg van kleppen, pompen en bloedvaten. Deze week was opnieuw een delicate ingreep noodzakelijk. ,,Best tricky”, waarschuwde de patiënt, oud-wielrenner Gert-Jan Theunisse, onlangs in het Brabants Wielercafé in Oss.