Dapper BE’79 strijdend ten onder; geloof in halve finale nog niet voorbij

BE’79 ging in het eerste duel van de kwartfinale van de play-offs onderuit. Het vooraf licht favoriete FC Marlène won met de hakken over de sloot, 2-3. Zondag is de return in Heerhugowaard.

Sporthal ‘t Ruiven barstte uit zijn voegen. In de voorverkoop waren zowat alle kaarten aan de man gebracht. Het restant van de toegangsbewijzen vond ruim voor de aftrap gretig aftrek. Een half uur voor aanvang was het in de kleine pittoreske hal aan de Vlierakkerweg dan ook mudjevol.

De routine van de zaalvoetbalgrootmacht met verschillende (ex)-internationals stond voor rust in schril contrast met de goedwillende openheid van de ploeg die als debutant op het hoogste niveau al zoveel opzien baarde. Het speelde de bezoekers precies in de kaart dat het na drie minuten al een 0-1 voorsprong nam door Amir Molkarai. De international die in januari nog op het EK zaalvoetbal voor Oranje actief was mocht volledig vrijstaand de 0-1 binnentikken.

Het gemis bij BE’79 van de jeugdige Denzel van Houtum (geblesseerd) en topschutter Reggy Elias (nog één duel geschorst) was groot, maar niet onoverkomelijk. BE’79 liet dan ook geen moment de hoop varen. Opportunisme bleef troef. Met een gedrevenheid als nooit tevoren werd voor iedere meter gevochten. De beloning kwam vlak voor rust. Joey van Hoof zette de sporthal in vuur en vlam, 1-1.

Na de rust hield BE’79 de bezoekers continue onder druk. Het kwartje weigerde de kant van BE’79 op te vallen. Uit een van de weinige tegenaanvallen viel op een ongelukkig moment de 1-2 door Mo Attaibi. Toen Jeroen Dol de 1-3 liet aantekenen, leek de wedstrijd in het voordeel van FC Marlène beslist. Het was Mo Marouane die de spanning drie minuten voor tijd weer geheel terugbracht, 2-3.

De Berkelse doelpuntenmaker toonde zich na afloop realistisch. ,,Het was erg lastig vandaag. We hadden meteen na rust de 2-1 en 3-1 moeten maken. Dan hadden we dichtbij de winst gekomen. Dat gebeurt niet en zij scoren. Het zal nu zondag bijzonder lastig gaan worden.”

Bijstellen

De doelen werden bij BE’79 dit seizoen tot twee keer toe naar boven bijgesteld. Het begon voor de debutant met handhaving op het hoogste niveau. Toen het allemaal naar behoren verliep was de kampioenspoule het volgende doel en nu mag de Berkel-Enschotse formatie zich kwartfinalist in de play-offs noemen. Het zijn ongekende tijden in sporthal ’t Ruiven. De vorm van de geelzwarten groeit met de week. De laatste twee competitieduels werden gewonnen waardoor het bereiken van de tussenronde richting play-offs een feit was. Daarin werd afgelopen maandag afgerekend met AGOVV.

,,We maken als technische staf met de selectie afspraken op trainingen en wedstrijden en als je dan ziet dat het resultaat heeft, dan kun je alleen maar tevreden zijn”, sprak coach Jeroen Hakkens voor de wedstrijd ontspannen. ,,Het hele seizoen hebben we voor veruit de meeste ploegen niet ondergedaan. Kansen kregen we al die tijd al voldoende. Als je dan ook nog eens gaat winnen dan geeft dat natuurlijk een enorme voldoening.”