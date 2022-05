Dapper verweer helpt zaalvoetballers FCK De Hommel niet: Hovocubo wint na een moeizame start uiteindelijk ruim

De blauwe brigade: onmisbaar en liefst zo onzicht­baar mogelijk

Als het goed is, vallen ze niet op, de heren van ‘de blauwe brigade’ die de partijen tijdens het NK driebanden in Berlicum deze week arbitreren. Maar het valt tegenwoordig niet mee om niets of niemand in de weg te lopen rond de tafel, vertellen Ton Mangelaars en Ad van den Brand.

29 april