Dat meisje blijkt toch niet te klein voor dat grote paard: ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’

Na een val vorig jaar op het EK eventing in Engeland laste Puck Buijnsters een pauze in. Inmiddels zijn de Oisterwijkse amazone en haar paard Image of Roses helemaal terug, getuige de Nederlandse titel.

Het wedstrijdseizoen kwam voor Puck Buijnsters (20) dit jaar laat op gang. De klap van de val in Hartpury dreunde lang na. ,,Dat was spannend. Achteraf was er niets aan de hand, maar dat wist ik op dat moment niet. Ik was al blij dat ik met mijn paard naar huis kon”, zegt de kersverse Nederlands kampioen eventing bij de Young Riders (tot en met 21 jaar).

Ik ben minder gefocust op het presteren, om mezelf ruimte te geven om beter te worden Puck Buijnsters (20)

Lichamelijk kwamen ruiter en paard ongeschonden uit de cross, het afsluitende en meest risicovolle onderdeel van de ‘paardentriatlon’. Thuis in Oisterwijk bleek de amazone mentaal een tik opgelopen te hebben. ,,Toen kwam het besef: dit was wel het EK waar ik zo hard voor had gewerkt, in combinatie met mijn eindexamen vwo. Door die klap ben ik gaan twijfelen. Ik ben gaan praten met bondscoach Melle de Kam. Zij heeft me heel goed geholpen. Bij haar ben ik weer begonnen met trainen. Mede daardoor ben ik zo ver dat ik er weer voor de volle honderd procent voor wil gaan. Maar wel met een andere mindset. Ik ben minder gefocust op het presteren, om mezelf ruimte te geven om beter te worden. Dat is er in Maarsbergen op het NK uitgekomen.”

Heel Holland Bakt

Op het landgoed van kasteel Maarsbergen, bekend van de tv-hit Heel Holland Bakt, stak de frêle Buijnsters figuurlijk met kop en schouders boven de concurrentie uit. Het was het tweede kampioenschap voor de Oisterwijkse met Image. In 2021 was ze de beste bij de junioren. Haar doorbraak, want in de paardensportwereld was Buijnsters een onbekende naam.

,,Ik kom niet uit een paardenfamilie. Mijn ouders hebben wel veel gesport. Papa voetbal, mama hockey. Ik was nog heel jong toen ik zei dat ik graag wilde paardrijden. Dat is een beetje uit de hand gelopen tot dit”, zegt ze wijzend op het riante stallencomplex van Blackstar Stables in Moergestel.

Hoefsmid

,,De vader van mijn vader had wel iets met paarden, maar die heb ik helaas nooit gekend. Hij was hoefsmid en had vroeger paarden. Dus misschien zat het toch in de familie. Mijn andere opa vond eventing heel gaaf. Hij was degene die zei: ‘Wil je dat niet eens proberen en les nemen?’ Ik vond het direct superleuk. Ik had een pony die goed was in dressuur en in springen. Tenminste in trainingen. Als ik in de cross kwam, vond hij het heel spannend en wilde niet meer.”

Buijnsters zegt veel te danken te hebben aan Ilonka Kluytmans. De amazone en trainer uit het Brabantse Alphen maakte haar wegwijs in de wereld van de eventing. Bij Kluytmans leerde ze Image of Roses kennen. ,,Vanaf de eerste keer dat ik erop zat, vond ik hem een heel gaaf paard. Maar Ilonka dacht: Dat is wel een heel klein meisje voor zo’n groot paard. Hij is ook groot en heftig. Maar Ilonka bood me wel de kans om veel met hem te rijden. Toen bleek dat het toch zou kunnen passen.”

De Young Riders-titel is het voorlopige hoogtepunt voor de combinatie. In september krijgt Buijnsters met de 15-jarige ruin een herkansing op de Europese kampioenschappen in Italië om ook internationaal naam te maken.