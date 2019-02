De ‘Alex Ferguson’ van HC Den Bosch verlengt: ‘Voelt niet alsof ik er al zolang zit’

Toch moest Ehren in de winterstop even nadenken of hij nog wel door wilde in Den Bosch. Zestig procent kans gaf hij het, toen hij er na de laatste competitiewedstrijd van 2018 door Ziggo Sport naar werd gevraagd. ,,Ik heb de ambitie om ooit om een team in de hoofdklasse bij de mannen te trainen”, zegt hij. ,,Rond de winterstop heb ik wel wat belletjes gekregen, daar zaten ook leuke dingen tussen, maar ik heb toch besloten door te gaan bij Den Bosch. Ik zit bij een van de topteams van het Nederlandse dameshockey. De speelsters wilden ook graag dat ik bleef. Bovendien ken ik ze allemaal door en door: ik kan aan hun mondhoeken zien hoe het met ze gaat.”