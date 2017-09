De batterij van Krekelaar is weer opgeladen

Talloze trainingen, toernooien en natuurlijk competitiewedstrijden met HC Den Bosch beheersten het afgelopen jaar van Maartje Krekelaar (22). De Udense viel in de laatste selectieronde af voor de Olympische Spelen van Rio, speelde na de eerste seizoenshelft als aanvoerder het WK met Jong Oranje, sloot na de winterstop aan bij de trainingsgroep van het grote Oranje, werd weer landskampioen en Europees kampioen met Den Bosch en speelde vrijwel meteen daarna de Hockey World League (HWL) met Oranje in Brussel. En dan stond in augustus ook nog het EK in Amsterdam op het programma.

Tijdens de play-offs om het landskampioenschap speelde Krekelaar nog op de toppen van haar kunnen, maar gedurende de HWL raakte langzaam de pijp leeg. Dat merkten bondscoach Alyson Annan en haar teamgenoten ook. De middenveldster kon niet brengen wat ze normaal bracht. Rust nemen was daarom belangrijker dan per se een EK spelen, concludeerde zij na een gesprek met Annan. ,,Als ik naar foto's van de HWL kijk, dan zie ik de vermoeidheid. Ik had gewoon wallen onder mijn ogen", zegt ze.

Complimenten

Hoe anders is het aan de vooravond van een nieuw hockeyseizoen? Krekelaar krijgt de laatste tijd juist veel complimenten dat ze er goed en uitgerust uitziet - al heeft ze deze zomer echt niet stilgezeten.

,,Ik wilde natuurlijk heel graag het EK spelen, maar heb de teleurstelling snel van me afgezet. Na een weekje Ibiza ben ik in Den Bosch drie weken met een personal trainer gaan kickboksen. Ik wilde lekker bezig blijven, maar ook even niets met hockey doen. Daar voelde ik me al snel heel goed bij."

Den Bosch-coach Raoul Ehren liet haar zelf bepalen wanneer ze bij de trainingen zou aansluiten. Maar toen 8 augustus de voorbereiding begon, was Krekelaar van de partij. ,,Een maand zonder hockey was lang zat. Ik voelde me fris."

Fit

Het seizoen kan niet snel genoeg beginnen, wat Krekelaar betreft. ,,We hebben de afgelopen weken met een klein groepje keihard getraind en zijn daardoor heel fit geworden. De speelsters van Oranje en Jong Oranje zijn pas eind deze week teruggekomen, Lidewij Welten is zelfs tot zaterdag (vandaag, red.) op vakantie. Maar zondag staan we er tegen Kampong."



Dan breekt voor HC Den Bosch de eerste competitiewedstrijd in het Post-Paumen Tijdperk aan. Krekelaar verwacht dat het wennen wordt, maar vindt het ook lastig om aan te geven hoeveel impact het vertrek van Maartje Paumen heeft. ,,Omdat de groep pas zo laat compleet is weten we nog niet goed hoe het is om zonder haar te spelen. Natuurlijk gaan we haar corner missen en het zal raar zijn om Paumen niet meer over het veld te horen schreeuwen. Het is zelfs al vreemd dat ze niet meer in onze groepswhatsapp zit."



Voor zichzelf ziet de middenveldster dit seizoen een wat belangrijkere rol weggelegd. ,,Ik vind het heel leuk om de boel op sleeptouw te nemen. Elk seizoen probeer ik de beste versie van mijzelf te zijn.'' En Oranje? ,,Alyson heeft van begin af aan gezegd dat ik me geen zorgen hoef te maken. In principe sluit ik in oktober weer aan bij de trainingsgroep."