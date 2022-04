De blauwe brigade: onmisbaar en liefst zo onzichtbaar mogelijk

Etiënne Bax antwoordt criticas­ters met dominante zege op nieuwe machine: ‘Mooier kan niet’

De Bergeijkse zijspancrosser Etiënne Bax houdt wel van een nieuwe uitdaging. Zo rijdt hij dit jaar voor het eerst met een viertakt machine, terwijl zijn grote concurrenten nog gewoon met een tweetakt rijden. Na een moeilijke aanloop was de beloning direct daar: een ongenaakbare dubbele manchezege in de openingswedstrijd van het WK in Markelo.

