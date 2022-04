De Bruijn komt na schorsing ijzersterk terug bij NK driebanden en haalt de finale

uodate Barry van Beers: ‘Mijn broer vroeg wanneer het NK was; hij heeft een tv nodig’

Voor Barry van Beers is de spanning er even vanaf bij het NK driebanden, want na twee groepszeges is de biljarter uit Rijsbergen al zeker van een plek in de kwartfinales. Ook zijn jongste broer zal met plezier kennis hebben genomen van de uitslagen in Berlicum.

27 april