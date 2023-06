De brutaaltjes geven extra kracht in strijd tegen degradatie: ‘Dat zou Were Di-onwaardig zijn’

Soms ga je ze voorbij om ze vervolgens nog minstens een keer of vijf à zes tegen te komen. Het zijn de (door)bijtertjes, de waterdragers, de brutaaltjes die elke club nodig heeft om het verschil te kunnen maken. Bij Were Di, dat in Delft het eerste play-outduel tegen Ring Pass won na shootouts, lopen ook een paar van dat soort types in de wei.

Opletten, daar gaat ze weer. Anouk Gommers (23) stoomt op richting vijandelijke cirkel, iets wat vaak gevaar inluidt. Sterk aan de bal, met een goeie pass in de armen. Soms staat ze in de spits, meestal bekleedt ze de positie van rechtshalf. Voor de (neutrale) toeschouwer is de energie waarmee ze strooit een lust voor het oog.

Het moge duidelijk zijn dat de Esbeekse doorgaans voorop gaat in de strijd. „Dat klopt wel, mijn strijdlustige mentaliteit is een van mijn kwaliteiten, evenals mijn passie voor het spelletje. Ik wil altijd graag winnen, het maximale eruit halen. Nee, het is niks voor mij om als een tam parkietje op het veld te staan”, doet Gommers later uit de doeken.

Ik kan me bijna niet voorstel­len dat we degraderen. Zoiets zou eigenlijk Were Di-onwaardig zijn Anouk Gommers

Een andere kwaliteit is haar scorend vermogen. Het afgelopen seizoen in de promotieklasse trof ze zeven keer doel. Sommige goals kwamen voort uit het nemen van een strafcorner, een vaardigheid die eveneens op haar visitekaartje staat. „Ik ben fysiotherapeut, dus in uiterste noodgevallen zou ik eventueel ook nog iets op dat vlak kunnen betekenen. Maar in principe maakt de club zoveel mogelijk gebruik van de diensten van het Sport Medisch Centrum.”

Meer van verwacht

Gommers, die in haar jeugdjaren bij HC Hilvarenbeek kennismaakte met het hockey, is bezig aan haar vijfde seizoen bij de hoofdmacht van Were Di. „In de competitie zijn we als tiende geëindigd, waardoor we nu helaas te maken hebben met de play-outs. Vooraf hadden we er eerlijk gezegd méér van verwacht.”

,,Wat toch vooral opviel was dat de teams flink aan elkaar gewaagd waren", vervolgt ze. ,,Het feit dat we Huizen, de nummer twee op de ranglijst, zowel uit als thuis hebben verslagen, zegt genoeg. Alleen al op grond van die dubbelslag mag je gerust stellen dat we veel in onze mars hebben. Maar het balletje is rond, óók tijdens de play-outs. Tegelijkertijd kan ik me bijna niet voorstellen dat we degraderen. Zoiets zou eigenlijk Were Di-onwaardig zijn”, onderstreept Gommers.

Ons lijflied? Dat is met stip Operation Blade van Public Domain. Uitermate geschikt voor het oppompen van je energie level Aafke Schrievers

Giga leuk team

Een andere ‘hittepetit’ op het veld is spits Aafke Schrievers (19) uit Tilburg. Snel, beweeglijk, conditioneel sterk, regelmatig trefzeker (zes goals in de competitie) en bovenal hardwerkend. „Ik speel nu twee jaar in het eerste. We hebben een giga leuk team. Doen veel samen en beleven af en toe de nodige gekkigheid.”

Zoals? ,,Zo zingen we standaard het Were Di-lied bij een gelijkspel of overwinning. Zelf zorg ik samen met Eva Haanen voor een opzwepend muziekje, telkens voorafgaand aan de thuiswedstrijden. Ons lijflied? Dat is met stip Operation Blade van Public Domain. Uitermate geschikt voor het oppompen van je energie level”, weet Schrievers.

Donderdagavond eindigde het eerste play-out duel tegen Ring Pass in 0-0. Het was Gommers die tijdens de shootouts voor ‘sudden death’ zorgde. „Let op: we hebben nog helemaal niks gewonnen. Pas zaterdagmiddag (aanvang 12.30 uur, red.) kunnen we thuis de handhaving veilig stellen”, aldus trainer-coach Eric van der Pol die tussen 2014 en 2017 werkzaam was bij Ring Pass.