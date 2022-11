De dertiende aanvaller maakt - wat slapjes nog - de winnende voor Trappers

Marvin Timmer had de hele week niet getraind bij Tilburg Trappers want hij voelde zich niet zo lekker. En laat nou juist hij de winnende maken in de thuiswedstrijd tegen Hammer Eisbären vrijdagavond.

De aanvaller had zijn coach Doug Mason laten weten dat hij in ieder geval wel kwam kijken naar de wedstrijd. ,,Want normaal gesproken speel je niet als je niet hebt getraind”, wist hij. ,,Maar ik moest me omkleden. Jonne de Bonth kon niet meedoen, ik moest zijn plaats innemen.”

Schijndel

Timmer - 19 jaar, uit Schijndel - is nooit zeker van veel ijstijd in zijn eerste seizoen in de hoofdmacht van Trappers. ,,Ik ben de dertiende aanvaller; normaal gesproken gebruik je er twaalf. Maar ik krijg altijd wel wát minuten, ook al is iedereen erbij. Maar vaak ontbreekt er wel een aanvaller en dan word ik doorgeschoven.”

Quote Ik zag geen goede afspeelmo­ge­lijk­he­den. Toen schoot ik maar zelf Marvin Timmer

Zijn doelpunt viel nadat Trappers al een 0-2 achterstand had opgehaald tot 2-2. ,,We kwamen er na een kans voor Eisbären snel uit. Ik schaatste schuin voor het doel en zag geen goede afspeelmogelijkheden. Toen besloot ik zelf maar te schieten.” En het schot was goedgemikt: 3-2. Uiteindelijk werd het nog 4-2 voor de Tilburgers.

Josh Mizerek

Vlak voor aanvang van de wedstrijd werd Josh Mizerek even in het zonnetje gezet. Hij werd afgelopen week aangesteld als nieuwe hoofdcoach bij Hammer Eisbären. De Canadees was tot afgelopen zomer, toen hij de Tilburgse club verliet, vijf jaar assistent-trainer en jeugdcoördinator bij Trappers. Bestuurslid Cees Oerlemans eindigde zijn dankwoord met: ‘Good luck with Eisbären, but not tonight’.

Uit de strafbank

Het was echter de ploeg van Mizerek die op voorsprong kwam op Stappegoor. Nadat de thuisploeg een paar goede kansen niet had weten te benutten, sloegen de bezoekers aan het eind van de eerste periode wél toe. Op het moment dat Reno de Hondt uit de strafbank kwam, scoorde Artur Tekgaev: 0-1.

En aan het begin van de tweede periode overkwam Trappers exact hetzelfde. Alleen betrof het dit keer Brett Bulmer die net de strafbank verliet toen de tegentreffer viel. Dit keer haalde Thomas Lichnovsky de trekker over: 0-2.

Delaney Hessels

Het leek zo'n avond van net-niet te worden voor Trappers toen Mikko Virtanen even later de paal trof, maar kort daarop viel dan toch de ‘Anschlusstreffer’. Op assist van Brett Bulmer maakte Delaney Hessels de 1-2. Trappers had even het momentum en drukte door. Brett Bulmer kreeg de puck via een schaats van een medespeler voor zijn stick en schoot de 2-2 binnen. De thuisploeg bleef aanvallen, maar het lukte niet - ondanks twee keer powerplay - om in de tweede periode ook nog op voorsprong te komen.

Maar al snel in de derde periode gebeurde dat alsnog, dankzij de treffer van Marvin Timmer. En enkele tellen nadat goalie Ruud Leeuwesteijn voorkwam dat het 3-3 werd, sloeg Trappers aan de ander kant toe: Wouter Sars prikte de 4-2 binnen. Beide ploegen kregen daar nog kansen, maar doelpunten vielen er niet meer.

Quote Ik hoop dat Sean boos wordt en de goede reactie laat zien Trappers-coach Doug Mason

Coach Doug Mason was matig tevreden over de prestatie van zijn ploeg. Hij vond Ties van Soest er in positieve zin uitspringen. ,,Hij gaat zuinig om met de puck, doet de dingen die hij moet doen. Ik heb hem extra ijstijd gegeven in plaats van Sean RIchards. DIe kon een tijdje blijven zitten.” Op die manier wil de coach aan de Canadese forward laten merken dat hij niet tevreden is met diens spel. ,,Ik hoop dat hij boos wordt en de goede reactie gaat laten zien”, aldus Mason.

Sills: Roemenië

Trappers speelt zondagavond een uitwedstrijd bij Füchse Duisburg. Overigens is inmiddels bekend waar Connor Sills zijn heil heeft gezocht. Hij verliet Trappers vorige week nadat hij 20 wedstrijden voor de Tilburgse club had gespeeld, waarin hij zeven keer scoorde en 13 assists leverde. De Canadees staat nu onder contract bij het Roemeense Cortina Brasov.

Tilburg Trappers - Hammer Eisbären 4-2 (0-1, 2-1, 2-0). Scoreverloop: 18. Tekgaev 0-1 (pp), Lichnovsky 0-2, 28. D. Hessels 1-2, 31. Bulmer 2-2, 42. Timmer 3-2, 45. Sars 4-2. Strafminuten: 4-6. Doelpogingen: 46-20. Toeschouwers: 2.202. Overige uitslagen: Saale Bulls Halle - Hannover Scorpions 1-2, Herner EV - Diez Limburg 7-5, Black Dragons Erfurt - Icefighters Leipzig 6-4, Hannover Indians - Herforder EV 5-2, Crocodiles Hamburg - Krefelder EV 12-1, Rostock Piranhas - Füchse Duisburg 3-6. Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 24-66, 2. Crocodiles Hamburg 24-52, 3. Herner EV 22-46, 4. Tilburg Trappers 23-46, 5. Hannover Indians 22-44, 6. Icefighters Leipzig 24-44, 7. Saale Bulls Halle 23-43.