De diesel van Jaspers is op tijd warmgedraaid tegen Burgman; ook Van Beers naar halve finales

Hagenaar Jeffrey Jorissen was nog niet aan de tafel verschenen, maar stond al wel met 1-0 in sets achter in zijn kwartfinalepartij tegen Heeswijker Jean van Erp.

Die mocht namelijk van acquit en maakte direct een serie van tien caramboles. En daarmee was de eerste set in de best-of-seven al binnen: 10-0. Maar Jorissen, die in de groepsfase al tegen Van Erp speelde en met 2-3 verloor, liet zich daar niet door uit het lood slaan. Hij pakte de tweede set met 4-10.

Serie van acht

In de derde set wordt het wel spannend. Jorissen neemt een ruime voorpong, ziet Van Erp voorbij komen (8-7), maar wint toch (8-10). En als de Hagenaar na de pauze dan de vierde set begint met een serie van acht, weet Van Erp dat hij een hoge berg moet beklimmen om de halve finales nog te halen. Hij knokt zich nog terug in de set, maar ziet ook die verloren gaan (10-6).

Ontketend

Vanaf dan mag er weinig meer fout gaan voor Van Erp, die in 2015 Nederlands kampioen werd en sindsdien naarstig jaagt op een volgende nationale titel. Daar zal hij nog minstens een jaar op moeten wachten, want de ontketende Jorissen laat de prooi niet meer glippen. Hij pakt de vijfde set met 7-10 en plaatst zich als eerste voor de halve finales, die net als de eindstrijd zaterdag worden afgewerkt. Jorissen eindigt de partij met een moyenne van 1.667, Van Erp komt tot een heel acceptabel gemiddelde van 1.522. Maar dat is slechts een heel schrale troost voor de Erpenaar.

Aanval

,,Of ik mezelf veel kan verwijten? Niet veel”, kijkt Van Erp terug op de partij. ,,In de derde set was er een moment waarop ik moest kiezen tussen aanvallen of verdedigen. Ik koos voor dat laatste, maar daar had ik al vrij snel spijt van. De aanval is toch vaak de beste verdediging, zie je wel. En ook in die andere sets kreeg ik kansen, maar Jeffrey speelde heel degelijk. Of hij de verdiende winnaar is? Er staat 4-1 op het scorebord hè, dus ik denk van wel.”

Barry van Beers

Ook Barry van Beers uit Rijsbergen is door naar de laatste vier. Hij versloeg Sam van Etten uit Schermerhorn met 4-2 in sets: 5-10, 10-8, 8-10, 10-8, 10-3, 10-4.

Dick Jaspers

Later op de middag haalde wereldkampioen Dick Jaspers uit Sint Willebrord de halve finale, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Raimond Burgman pakte kwam met 2-1 voor te staan in sets, maar toen was de diesel Jaspers warmgedraaid. In de volgende drie sets stond hij zijn tegenstander in totaal nog maar vier caramboles toe en hij won met 4-2: 10-8, 7-10, 5-10, 10-0, 10-3, 10-1.

De laatste halvefinalist komt uit de partij tussen Jean Paul de Bruijn en Huub Wilkowski.

Volledig scherm Barry van Beers. © Jan Rosmulder