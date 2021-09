De discipline van Johan Marcé is terug bij FCK De Hommel

Ruim anderhalf jaar speelden de zaalvoetballers van FCK De Hommel geen officiële wedstrijd. Vanavond komt daar verandering in, want dan beginnen de Bosschenaren tegen ZVV Volendam aan het nieuwe seizoen. Mét een vertrouwd gezicht op de bank.

Hij was er even helemaal klaar mee. En dat terwijl FCK De Hommel eindelijk weer in de eredivisie speelde. Desondanks had Johan Marcé (49) behoefte aan rust en werd het zaalvoetbal twee jaar geleden bewust opzij geschoven. Inmiddels is de rasechte Bosschenaar ‘gewoon’ weer actief als trainer/coach van zijn geliefde De Hommel. ,,De afgelopen periode ben ik regelmatig door Gerard de Hommel gepolst voor een comeback. Ook belde een aantal spelers met de vraag of ik alsjeblieft terug wilde komen. Op een gegeven moment heeft me dat toch wel aan het denken gezet”, zo verklaart Marcé de voornaamste reden van zijn terugkeer.

Bijzonder moment

Ruim een maand geleden mocht de oefenmeester met het ietwat vernieuwde FCK De Hommel weer de zaal in om te gaan trainen. En dat was een bijzonder en tegelijkertijd mooi moment, aangezien een aantal spelers elkaar al een flinke poos niet had gezien. Maar tijd om rustig op te starten was er absoluut niet. Want Johan Marcé is terug. En dat zullen ze bij De Hommel weten ook. ,,Het kwam in het verleden weleens voor dat er iemand niet mee terug verdedigde. Dat gaat dit seizoen onder mijn leiding echt niet gebeuren. Degene die weigert mee om te schakelen, zit de rest van de wedstrijd op de reservebank.”

Succesvolle voorbereiding

Die disciplinaire aanpak leidde de afgelopen weken tot een succesvol verlopen voorbereiding. Met als afsluiter een klinkende 9-2 oefenzege op eerstedivisionist ZVG/Cagemax. FCK De Hommel lijkt dus klaar voor het nieuwe seizoen. Daarin speelt het eerst een halve competitie, waarbij de bovenste acht ploegen zich kwalificeren voor de felbegeerde kampioensgroep. ,,Daar moeten wij zeker bij zitten. Anders kunnen we er net zo goed mee stoppen”, zo windt de flamboyante oefenmeester er opnieuw geen doekjes om. Marcé baseert die uitspraak onder meer op de individuele kwaliteit van de aangetrokken neefjes Ismail en Aboubakr Ouaddouh. Verder zal oud-international Anes Beslija zich spoedig bij de selectie voegen en keerde er met Younes Hadouir een oude bekende terug. Marcé heeft er in ieder geval zin in. ,,We staan er goed op. Hopelijk kunnen we hoge ogen gooien.”