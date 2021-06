De eikenprocessierups leeft voort als herinnering aan de Tourstart van 25 jaar geleden

Dressuur­ama­zo­ne Van Liere gaat afkijken bij Gal en naamsbe­kend­heid opbouwen voor hogere scores

4 juni UDEN - Opeens trad dressuuramazone Dinja van Liere (30) in mei voor het voetlicht. Met Haute Couture en Hermès behaalde ze in München goede resultaten. ,,Nu weten ze wie Dinja van Liere is”, zei ze toen. Hoe komt het dat de Udense die de Olympische Spelen in Tokio nog in het vizier heeft en dit weekend aast op een medaille op het NK dressuur bij het grote publiek niet zo bekend is?