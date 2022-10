De ene dag tafeltennissen in Uden, de andere dag in Spanje: Juan Pedro Sanchez reist maandelijks 17.000 kilometer voor zijn sport

Tafeltennisser Juan Pedro Sanchez (20) leidt een dubbelleven in de sport. Door een ‘bizarre’ regel in het tafeltennis mogen spelers uitkomen in twee verschillende competities. Zo slaat hij de ene dag een balletje voor TTV Maashorst uit Uden en schittert hij de andere dag voor zijn Spaanse club Collado Mediano. Zo maakt hij ruim zeventienduizend kilometer per maand. ,,Het is hier heel normaal.”

Het is nog vrijdagnacht als Sanchez zijn eerste kop koffie drinkt. ,,Ik vlieg heel vroeg. Rond 09.00 uur volgens mij”, zegt de Spanjaard waarna hij een diepe zucht uitblaast. Een dag later, zaterdag 1 oktober, speelt hij een wedstrijd voor TTV Maashorst tegen TTV Alkmaar. Hij woont niet ver van het vliegveld in Alicante. ,,Ik moet ongeveer veertig minuten rijden.” Nog snel checkt hij zijn tas waar nauwelijks bagage in zit. ,,Uiteraard mijn tafeltennisbatje, wat sportkleren en een e-reader met leesvoer. Meer heb ik niet nodig.”

Sinds een aantal jaren mogen tafeltennissers uitkomen in meerdere competities. Bijvoorbeeld: een Engelsman speelt doordeweeks voor een club uit zijn thuisland en in het weekend voor een tweede club in Duitsland. Zo lopen er ook in de Nederlandse eredivisie allerlei nationaliteiten rond. Van Engelsen tot Bulgaren, van Letten tot, nou ja Spanjaarden dus. Het doel: het niveau omhoog krikken. ,,Dat is gelukt”, aldus Sanchez. ,,In het buitenland valt nou eenmaal meer kwaliteit te halen.”

Weinig stilzitten

De week van Sanchez is allesbehalve rustig. ,,Ik probeer op maandag tot en met woensdag twee keer per dag te trainen. Zo houd ik mijn niveau hoog. Als dat niet lukt, probeer ik nog een uurtje in het krachthonk te zitten. Ik zit nauwelijks stil.”

Tijd om te relaxen is er zelden. ,,Ik probeer er altijd tijd voor te maken, maar of het lukt… Ik kan het mezelf niet beloven. Ik vind het belangrijk om te chillen met vrienden. Dan kan ik mijn hoofd helemaal leegmaken. Een uurtje in de week is dan al genoeg.”

Juan Pedro Sanchez in actie voor TTV Maashorst.

Van donderdag tot en met zondag is het showtime voor de sporter. ,,Dan moet ik het laten zien in de wedstrijden.” Op donderdag speelt hij in zijn thuisland Spanje. ,,Het niveau is te vergelijken met Nederland. Sinds de invoering van de nieuwe regel spelen daar ook ontzettend veel buitenlanders.”

Op vrijdag vliegt hij richting Nederland. ,,Dan is het een dag lang trainen en op zaterdag of zondag een wedstrijd spelen. Een dag na de wedstrijd vlieg ik al vroeg terug naar Spanje en begint het riedeltje weer opnieuw.”

,,Ik heb totaal geen problemen met mijn drukke schema”, vertelt Sanchez. ,,Ik ben continu bezig met wat ik leuk vind. Bovendien is het mijn baan en wil ik er van kunnen leven. Het reizen heeft ook wel z’n charmes. Zodra ik gestopt ben, kan ik nog mijn hele leven relaxen.”

Einzelgänger-sport

Veel tijd voor zijn teamgenoten heeft Sanchez niet. ,,Zowel in Spanje als in Nederland.” De Spanjaard traint vooral in zijn eentje. ,,Alleen voor de wedstrijden spelen we elkaar in.” Volgens hem is dit heel normaal in de tafeltenniswereld. ,,Het is een beetje een einzelgänger-sport. Iedereen is heel erg op zichzelf. Desondanks heb ik wel gewoon een goede band met mijn teamgenoten. We vertrouwen op elkaars kwaliteiten. Het komt eigenlijk altijd wel goed.”

,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin in Nederland.” Voorlopig ziet Sanchez geen reden om bij TTV Maashorst te vertrekken. ,,Ze regelen altijd alles voor mij: van hotelkamer tot vliegticket. Het voelt altijd als thuiskomen. Ik wil ze dat terugbetalen met de landstitel.”