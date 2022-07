De ene tweede plek is de andere niet voor Bossche schermer Tristan Tulen

Nadat hij in de halve finale zijn jongere broer Rafael ternauwernood had verslagen (15-14 in de verlenging), liet hij zich in de eindstrijd verrassen door David van Nunen (12-15). ,,Ik maakte aanvallend een paar foutjes en daar profiteerde David goed van”, analyseerde de verliezend finalist. ,,Maar in ieder geval staan de drie leden van het Nederlands degenscherm op het podium hier en dat is belangrijk. Volgende week gaan we naar Caïro voor het WK.”