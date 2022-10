De glazen bol van Ageeth Boomgaardt: Iris Dominicus leidt ‘lucky’ HC Tilburg naar winst met eerste goal

Een paar minuten voor tijd hebben hoofdcoach Ageeth Boomgaardt en Iris Dominicus een onderonsje. ,,Iris, er komt nog een moment en die kans is voor jou en jij maakt hem.” Het is alsof ze even daarvoor in een glazen bol heeft gekeken.

Met nog iets meer dan twee minuten te gaan, ontvangt Dominicus na een uitbraak over de rechterkant de bal in de cirkel. Ze aarzelt geen moment en haalt uit. Julieta Jankunas duikt nog op bij de tweede paal, maar hoeft haar stick niet meer tegen de bal te zetten. De keepster van HC Rotterdam is verrast en hoort de bal tegen de plank ketsen: 1-0.

Quote Zo’n eerste doelpunt in de hoofdklas­se voelt dan als een soort van opluchting. De druk gaat er steeds meer vanaf. Iris Dominicus. HC Tilburg

Dominicus steekt haar armen in de lucht. Ploeggenotes rennen naar haar toe om de 17-jarige hockeyster te feliciteren met haar eerste hoofdklassegoal. Ook op de Tilburgse bank heerst een euforiestemming plus een gevoel van trots. De jongste speelster van de selectie bezorgt de thuisploeg de zege. Coach Boomgaardt glundert als ze aan het doelpunt terugdenkt: ,,Iedereen gunt Iris dit moment.”

Ook de hoofdrolspeelster zelf kan een grote glimlach niet onderdrukken. ,,Ik ben heel blij”, begint Dominicus. ,,Ik had wel voor ogen: als ik die bal krijg, dan maak ik hem ook. Dat is een eis die ik stel aan mijzelf. Ik dacht niet na, ik schoot gewoon. Ik heb eigenlijk geen idee wat er gebeurde.”

Volledig scherm HC Tilburg viert de 1-0 van Iris Dominicus. © Pix4Profs / Joris Knapen

Onbewust legde Dominicus aan het begin van dit seizoen druk op zichzelf, terwijl van jonge speelsters geen wonderen worden verwacht. Ze krijgen tijd om te wennen aan het niveau en aan te haken. ,,Ik moest heel erg inkomen en merk dat het langzamerhand steeds beter gaat. De druk gaat er steeds meer vanaf. Ik ga steeds meer mijn ding doen en dat doet me goed”, verklaart ze. ,,Zo’n eerste doelpunt in de hoofdklasse voelt dan als een soort van opluchting.”

Ondanks haar jonge leeftijd zit ze al bijna een jaar bij de selectie. Na de promotie hield Boomgaardt de aanvalster erbij. Het seizoen verloopt tot dusver met pieken en dalen voor Dominicus, die een balans zoekt nadat ze aan de studie Sport en Bewegen is begonnen aan het ROC. ,,Je ziet dat ze deze week weer komt bovendrijven. Dat ze dan de winnende maakt, dat is supermooi voor haar”, zegt Boomgaardt met een twinkeling in de ogen.

Quote Je ziet dat Iris deze week weer komt bovendrij­ven. Dat ze dan de winnende maakt, dat is supermooi voor haar. Ageeth Boomgaardt, hoofdcoach HC Tilburg

Dat dit Tilburgs sprookje zo eindigt, is totaal tegen de verhoudingen in. De thuisploeg krijgt in totaal vier kansen, waarvan twee strafcorners, grossiert in balverlies en ontvangt een aantal kaarten. Dat HC Rotterdam niet wint, komt ook door eigen toedoen. Negen strafcorners en een handvol zeer goede kansen krijgen HC Tilburg niet klein. ,,Dit was lucky”, beaamt Boomgaardt, die Donja Zwinkels zag uitvallen (kuit).

Komend weekend gaat haar ploeg naar het nog puntloze Klein Zwitserland. Bij een zege wordt de hekkensluiter, de enige ploeg die rechtstreeks degradeert, op twaalf punten gezet. Maar eerst gaat Dominicus nog nagenieten van haar goal. ,,Ik zal morgen met een lekker gevoel opstaan.”

Scoreverloop: 58. Dominicus 1-0.