De hockeyvrouwen van MHC Oss zijn 'product' van succesvolle jeugdopleiding

Wat hebben insuline, de ‘pil’, Unox-worsten, biotechnische geneesmiddelen en leergierige hockeyvrouwen met elkaar gemeen? Juist, ze zijn made in Oss. Praktisch alle leden van het vrouwenteam van MHC Oss, dat komend seizoen opnieuw uitkomt in de overgangsklasse, hebben een interne opleiding genoten. „Eigen kweek vormt hier al jaren een sleutelbegrip.”

Hatsjekiedee, daar gaat ze weer, rennend van de ene naar de andere kant van het veld. ‘Stofzuiger’ Karen Festen (23), tevens de captain, is nooit te vies om wat extra meters maken. Met name het middenveld is haar domein. „Dit wordt het zesde seizoen dat ik in het eerste hockey. Een geweldig mooi team. Vooral de feestjes zijn top. Nee, alsjeblieft geen taferelen uit Festen (bekend Deens familiedrama, red.), haha. Los van alle gezelligheid en gekkigheid proberen we natuurlijk wel telkens zo goed mogelijk te presteren. Want laten we eerlijk zijn: op dit niveau ben je anders snel gezien”, doet ze na haar grote ‘schoonmaakactie’ uit de doeken.

Dat MHC Oss in de overgangsklasse is gebleven, mag een klein wonder heten. Formeel was de ploeg onder leiding van Pepijn van Schooten afgelopen seizoen (via de play-outs) gedegradeerd. Maar doordat MHC Alliance uit Heemstede zich onlangs terugtrok, mag de equipe uit Oss het plotseling vrijgekomen plekje opvullen. Een bijzonder aangename verrassing, vinden ze in Oss.

Eigen kweek

De focus is vooralsnog gericht op lijfsbehoud. Opvallend is dat vrijwel alle teamleden afkomstig zijn van de ‘Enige Echte Osse Hockeyschool’. „Eigen kweek vormt hier al jaren een sleutelbegrip. Elkaar begeleiden en elkaar beter maken, het zit min of meer in de clubcultuur verankerd. Ik heb er zelf ook in tweevoud mee te maken gehad”, vertelt Festen. „Zo heb ik veel geleerd van Tess Olde Loohuis, die al jaren een vaste waarde is bij MOP. Ik zat indertijd bij de C-tjes, Tess was als spits actief voor Dames 1. Pikant detail is dat ik nog even met haar in hetzelfde team heb gespeeld. Ja, dat zijn keileuke dingen.”

Quote Elkaar begeleiden en elkaar beter maken, het zit min of meer in de clubcul­tuur verankerd karen Festen (23)

In omgekeerde richting heeft Festen ook het een en ander al meegemaakt. „De afgelopen twee jaar heb ik meisjes B1 getraind. Puck van Moergestel, een van mijn vroegere pupillen die inmiddels is doorgestoten naar de A1, kreeg pas geleden tijdens enkele oefenwedstrijden een invalbeurt in onze eerste team. Eerst uit bij MEP, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen Helmond. Maar jeminee, wat deed ze het goed! Het maakte me zo ontzettend trots”, onderstreept Festen.

Vijf andere krachten van Dames 1 zijn eveneens betrokken bij de jeugdtrainingen. Floor Jansen traint meisjes B1, Noor van Moergestel en Loren van Sinderen ontfermen zich momenteel over de meisjes D1. Silvia Wijkmans en Nienke van Moergestel op hun beurt zijn verantwoordelijk voor de trainingen van meisjes C1. „Supergaaf om te doen. Weliswaar ben je er veel tijd mee kwijt, maar het levert ook veel op. Zélf heb ik ooit training gehad van Lynn van Rodijnen; tegenwoordig zijn we teamgenoten. Ben reuze benieuwd wie van míjn pupillen in de nabije toekomst naast me op het veld loopt”, aldus Nienke van Moergestel.

De coördinatie van álle jeugdtrainingen bij MHC Oss is in handen van Yvette Sanders. „Iedere trainingsgroep is op zich uniek, maar we proberen wel een beetje een eenheid te creëren”, besluit Sanders.