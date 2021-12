De Hondt scoort eindelijk weer voor Trappers, maar heeft nog last van corona

Slepende blessure zorgt voor abrupt einde van ‘tijd­perk-Meierdres’ bij Tilburg Trappers

Het tijdperk Ian Meierdres bij Tilburg Trappers is ten einde. Plotseling, midden in het seizoen. Maar de pijn werd te erg voor de goalie die aan zijn vijftiende seizoen bezig was in het eerste team.

4 december