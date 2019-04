De Hondt ziet Trappers storm doorstaan: ‘Hoge hartslag en zweethanden’

Trappers stond na twee van de drie periodes op een schijnbaar geruststellende 0-4 voorsprong. ,,In de derde periode verslapten we even en dan zie je dat zij daar meteen gebruik van maken”, aldus Reno de Hondt. Het werd 1-4, 2-4, zelfs 3-4.... En toen kreeg Herner ook nog eens powerplay. ,,Toen was mijn hartslag wel bovengemiddeld”, aldus De Hondt. ,,En ik had zweethanden. Maar gelukkig is het allemaal goed gegaan.”