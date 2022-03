De jeugd krijgt de kans bij Oisterwijk Oysters, dat moet opboksen tegen fysiek sterke stedelijke teams: ‘Maar ze moeten wel naar de grond’

Het eerste team van RFC Oisterwijk Oysters komt dit seizoen opnieuw uit in de ereklasse, de eredivisie van het rugby. Tegenstanders in deze competitie zijn vooral stedelijke clubs, die vaak sterke spelers van buitenaf aantrekken. ,,Wij proberen zo min mogelijk spelers van buitenaf aan te trekken en jeugdspelers de kans te geven om zich in het eerste team verder te ontwikkelen”, aldus Oysters-trainer Johan Hartwigsen.

Met Arnoud van Boekel, Coen Brouwers, Boris Beekmans, Patrick van Maren en Jonas van Spaandonk debuteerden dit seizoen al vijf jonge spelers uit de eigen jeugdopleiding in het eerste team. ,,Het belangrijkste is dat zij alvast kunnen proeven aan het eerste team, zodat zij straks weten waar zij aan toe zijn en wat zij kunnen verwachten”, legt Johan Hartwigsen uit. ,,Daarnaast kunnen zij tijdens de wedstrijden ontdekken waar zij aan moeten werken om in de toekomst verder te verbeteren. De jongens doen het echt supergoed in het veld en laten veelbelovende, mooie dingen zien. Maar er zijn altijd verbeterpunten. Het is vooral belangrijk dat zij blijven werken aan hun rugbyskills en dat zij nog sterker worden. Want rugby is een mooie sport, maar ook een harde sport waarin je klappen moet kunnen opvangen. Zeker jonge spelers moeten de kans krijgen om daaraan te wennen.”

Sneller dan verwacht

Voor de 18-jarige Patrick van Maren kwam zijn debuut in het eerste team veel sneller dan verwacht. ,,Ik begon dit seizoen met de ambitie om een basisplaats af te dwingen in het tweede team en dan over twee seizoenen bij het eerste te kunnen aanpikken”, vertelt de Oisterwijker. ,,Toch werd ik halverwege het seizoen al gevraagd om mee te gaan trainen met het eerste team. Dat was voor mij best een verrassing. Vooral omdat ik aan het begin van het seizoen wat gezondheidsproblemen heb gehad. In de uitwedstrijd tegen Hookers vertelde de assistent-trainer mij vlak voor de rust dat ik moest gaan warmlopen, omdat ik in de tweede helft zou gaan invallen. Dat was spannend, maar ging best goed. Daarna heb ik ook speeltijd gekregen tegen ‘t Gooi, Den Haag en Hilversum.”

Het meeste wennen is volgens Van Maren de snelheid in het spel en het spelen in een structuur. ,,Je krijgt geen moment rust in het veld en bent continu bezig. Bovendien mag je niet verzaken om je taken uit te voeren, want anders is de kans groot dat de tegenstander daarvan kan profiteren. Daarnaast merk ik dat ik fysiek nog kan groeien. Oudere spelers zijn over het algemeen sterker, meer ervaren en hebben meer massa. Dat moet bij mij nog komen.”

Ook Jonas van Spaandonk (19) geeft aan dat hij zich heeft moeten aanpassen aan de snelheid en het tempo in het veld. ,,Verder krijg je te maken met sterkere tegenstanders, die moeilijker te tackelen zijn. Dat kost fysiek wat meer moeite, maar ze moeten uiteindelijk wel naar de grond.” Van Spaandonk maakte op zijn verjaardag zijn debuut in het vaandelteam van Oysters. ,,Op die dag speelden wij tegen Den Haag. Sindsdien heb ik elke wedstrijd de nodige minuten mogen maken in het eerste team. Mijn ambitie is daarom om zo snel mogelijk een basisplaats te veroveren.”

Kampioen worden

In de tweede helft van het seizoen komt Oysters uit in de Trophy Poule van de ereklasse, de zogenoemde degradatiepoule. Deze start op 26 maart met een thuiswedstrijd tegen Bassets uit Sassenheim. Over de ambities van Oysters zijn Van Maren en Van Spaandonk eensgezind. ,,Als team hebben we de ambitie om kampioen te worden in de Trophy Poule. Daar zullen we ons in de komende zeven wedstrijden met het team vol voor gaan inzetten.”