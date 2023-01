De jongen ‘die het betaald voetbal niet zou halen’, speelt nu bij de Australische kampioen: ‘Altijd tegen iedereen op moeten boksen’

De voetballen­de Brabanders in het buitenland: van interesse van een Turkse topclub tot terug in het Nederlands elftal

Virgil van Dijk kent natuurlijk iedereen, maar er voetballen meerdere Brabanders in de grote Europese competities. Met het eind van het jaar in zicht, is het tijd om terug te blikken. Hoe verging het de Brabantse voetballers in 2022 in de topcompetities?

31 december