De kaarten zijn geschud in Nord en Süd voor Trappers

In principe krijgt de equipe van Bo Subr vooral te maken met clubs uit Süd. Na elke play-offronde wordt de balans opgemaakt en worden teams aan elkaar gekoppeld. Trappers krijgt dan, als nummer 1 van Nord, telkens te maken met het laagst geklasseerde team uit de Oberliga Süd dat nog in de race is. Te beginnen met nummer 8 Lindau Islanders. De club met de hoogste ranking heeft thuisvoordeel in de best-of-five-serie. Indien twee ploegen met dezelfde ranking tegenover elkaar komen te staan (bijv. de nummer 4 van Nord tegen de nummer 4 van Süd, dan heeft die uit Süd dit jaar thuisvoordeel). Mochten de play-offs uitdraaien op een clash in de finale tussen de nummer 1 van Nord (Trappers) tegen de nummer 1 van Süd (Peiting), dan heeft Peiting dus thuisvoordeel in die serie.