De Klassieker tussen Leiden en Den Bosch als basketbalfinale: ‘Revanche? Dat gevoel leeft zeker’

ZZ Leiden tegen Heroes Den Bosch geldt als De Klassieker in het Nederlandse basketbal. Vanaf zaterdag staan beide aartsrivalen tegenover elkaar in een best of five-serie om het landskampioenschap.

Meteen na het eindsignaal van de gewonnen halve finale-serie tegen Donar Groningen stootte Boy van Vliet Thomas van der Mars aan. ,,Dit is niet nieuw, hè. Wij hebben eerder in deze situatie gezeten”, zei de captain tegen de center.

Van Vliet doelde daarmee op een jaar geleden. Ook toen zette Heroes Den Bosch Donar in de halve finales van de play-offs met 3-0 opzij. De finale tegen ZZ Leiden vormde daarna een anticlimax: 3-0 voor de tegenstander. Ook nu moet Heroes het in de eindstrijd opnemen tegen Leiden.

De rivaliteit tussen beide clubs dateert van eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. Uit de tijd van Nashua Den Bosch en Parker Leiden, toen Den Bosch in vijf finales de baas bleef over Leiden. Inmiddels staat de teller voor Den Bosch op zestien landstitels, maar wacht de club al sinds 2015 op een zeventiende kampioenschap.

Of dat de komende week wordt binnengehaald? Als het aan Van Vliet en zijn ploeggenoten ligt natuurlijk wel. ,,De gedachte aan een sportieve revanche na die verloren finale van vorig jaar? Ja, dat gevoel leeft zeker.”

Deceptie

De eindstrijd van een jaar geleden eindigde voor Heroes in een forse deceptie. Van Vliet: ,,Thomas (van der Mars, red.) en ik zijn van de huidige spelersgroep de enigen die daarbij waren. Maar de club is natuurlijk meer dan de spelers alleen. En in en om het team zijn er mensen genoeg die graag willen dat het verlies van vorig jaar wordt uitgewist.”

De nederlaag van twaalf maanden geleden werd ingeleid door een diskwalificerende fout van toenmalig sterspeler Miha Lapornik. De inmiddels uit Den Bosch vertrokken Sloveen sloeg in de eerste finalewedstrijd Worthy de Jong tegen het hoofd (nadat die op zijn voet was gaan staan) en werd voor de rest van de finaleserie geschorst.

Volledig scherm Heroes droop vorig jaar af na een verloren finaleserie tegen Leiden. © Mischa Keemink

Ook nu moet Heroes het tegen Leiden zonder zijn belangrijkste speler stellen. Mike Carlson staat door een bovenbeenblessure aan de kant. Daarnaast mist ook Morgan Stilma door blessureleed (net als vorig jaar) de finaleserie. Hij brak net voor de play-offs een botje in zijn voet.

,,Daardoor is Leiden op papier wellicht favoriet”, zegt Van Vliet. ,,Maar basketbal speel je niet op papier. En wij hebben in de halve finale tegen Donar laten zien dat we ook zonder Mike en Morgan kunnen winnen.”

Pieken

Na de laatste gewonnen wedstrijd tegen Donar heeft Heroes een week de tijd gehad om naar het eerste duel met Leiden toe te werken. ,,De coach (Erik Braal, red.) heeft daar op de training een opbouwende week van gemaakt zodat we in de wedstrijd kunnen pieken”, zegt Van Vliet.

Heroes speelde dit seizoen al vier keer tegen Leiden. In de competitie werd er thuis gewonnen en uit verloren. In de halve finale van het bekertoernooi verloor Heroes thuis, maar won de ploeg in Leiden, waarmee het team zich plaatste voor de finale die van Donar verloren werd.

Quote Om kampioen te worden zullen we in elk geval een keer in Leiden moeten winnen

Boy van Vliet (27), Captain Heroes Den Bosch

Van Vliet: ,,We weten dus dat we in Leiden kunnen winnen. En dat is goed. Want omdat Leiden thuisvoordeel heeft in de finale, zullen we daar ook nu zeker één keer moeten winnen om kampioen te worden.”

Met Van Vliet heeft Heroes dit seizoen een geboren Bosschenaar als captain. De inmiddels 27-jarige guard groeide op in Vught, waar hij bij Octopus met basketbal begon. Vervolgens speelde hij bij de jeugd van Almonte in Eindhoven en van U-Ball in Utrecht op eredivisieniveau, waarna hij naar de Verenigde Staten vertrok. Daar kwam Van Vliet uit voor North Iowa Area en de Dallas Baptists Patriots in het college basketball.

Na zijn terugkeer in Nederland speelde hij eerst voor Den Helder Suns en sinds 2019 voor Heroes, waar hij inmiddels bijtekende tot de zomer van 2023, met een optie voor nog een jaar. ,,Ik heb het hier naar mijn zin. Ik kom hier vandaan, dus mijn familie kan bijna altijd komen kijken. De eerste keer dat ik in De Maaspoort kwam was op mijn veertiende als toeschouwer. Nu strijd ik als captain met het team mee om de landstitel. Dat is toch prachtig?”

Boy van Vliet is blij met de Belgische tegenstand Met de finale om de landstitel tegen ZZ Leiden, waaraan Heroes vanavond begint, is het seizoen nog niet voorbij voor de Bossche basketbalploeg. Na de finaleserie volgt nog de ontknoping van de eerste BNXT-play-offs, de gezamenlijke Nederlandse en Belgische competitie. De winnaars van de landelijke finales stromen daarbij in in de halve finales, de verliezers in de kwartfinales. Heroes-captain Boy van Vliet ziet die BNXT-play-offs niet als mosterd na de maaltijd. ,,Zeker niet. Kijk, het is erg belangrijk voor ons om landskampioen te worden. Maar de allereerste BNXT-kampioen uit de historie worden, zou ook prachtig zijn. Ik denk dat die BNXT-titel in de toekomst steeds belangrijker zal worden.” Van Vliet is blij met nieuwe BNXT League. ,,De voorbije wedstrijden tegen de Belgische topteams hebben ons sterker gemaakt. Dit is goed voor het Nederlandse basketbal.” Maar eerst dus de landelijke finale tegen Leiden. Te beginnen zaterdagavond met een uitwedstrijd, gevolgd door het eerste thuisduel komende maandag (20.00 uur).