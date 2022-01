De Knegt voorafgaand aan het WK veldrijden: ‘Iedereen die mee is, heeft het in zich om het podium te halen’

Het zijn niet de minste renners die Gerben de Knegt meegenomen heeft naar Fayetteville, Arkansas. ,,Normaal wil ik voor een grensgeval nog wel eens over mijn hart strijken, maar ik vond dat iedereen dit jaar podiumwaardig moest zijn”, zegt de 46-jarige oud-prof uit Goirle. Het tekent de luxe waarmee de man die vorig jaar met de maximale score van vier wereldtitels terug kwam van het WK in Oostende, vooral bij de vrouwen te werk kan gaan.

Het is dat Denise Betsema (ziek, geen corona) en Annemarie Worst (positief getest op Covid) op het laatste moment niet mee konden gaan naar Amerika, anders was de kans levensgroot geweest dat bij er bij zowel de elite als de beloften een clean sweep uit gaat rollen.

Marianne Vos en Lucinda Brand zijn de torenhoge favorieten bij de elite en de verwachting is dat titelverdedigster Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij onderling de prijzen gaan verdelen in de Onder 23-categorie.Bij de mannen valt het op dat het aantal geselecteerde renners een stuk kleiner is: twee bij de elite (Lars van der Haar en Corné van Kessel), drie bij de beloften (Ryan Kamp, Mees Hendrikx en Pim Ronhaar) en één junior (David Haverdings). Op Van Kessel na zijn het wel stuk voor stuk geheide titel- en podiumkandidaten.

Voorwaarde

,,Normaal heb ik al best wel harde kwalificatie-eisen. De laatste jaren was dat twee keer top-16 in de wereldbeker. Vanwege de kosten ook heb ik begin dit seizoen al laten weten dat ik er dit jaar niet zo’n strakke eis op ga plakken”, zo licht De Knegt de samenstelling van zijn WK-ploeg toe. ,,Iedereen die meegaat, moet het in zich hebben om het podium te halen. Dat betekent dat je in een wereldbekerwedstrijd of andere klassementscross top-5 moet kunnen rijden. Aan die voorwaarde hebben ze allemaal voldaan. Wat dat betreft hoefden dit jaar ook geen moeilijke knopen doorgehakt te worden.”